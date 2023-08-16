Benden Ne Olur konusu nedir, oyuncuları kimler? Benden Ne Olur nerede ve ne zaman çekildi?

Benden Ne Olur filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yapımcılıklarını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay üstlenmiştir. Romantik komedi türünü ele alan Benden Ne Olur filminin başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaşmıştır. İşte Benden Ne Olur filmi hakkında detaylı bilgiler...
Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur...
Hazal Kaya - Sertab Bal
Onur Tuna - Soner Güler
Enis Arıkan - Enis Arıkan
Nur Fettahoğlu - Harika Bal
Selin Şekerci - Masal
Cem Belevi - Efe
Tarık Papuççuoğlu - Haydar
Elçin Afacan - Gamze
Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal
Vahdet Çakar - Ali Bal
14 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren Benden Ne Olur filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekildi.