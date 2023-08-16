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Benden Ne Olur konusu nedir, oyuncuları kimler? Benden Ne Olur nerede ve ne zaman çekildi?

16.08.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benden Ne olur konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin yönetmenliğini Murat Şenöy üstlenirken senaryosunu ise Aslı Kızmaz ve Müge Öztürk ele almıştır. Benden Ne Olur filmi bu akşam sinema severler ile buluşuyor. Peki, Benden Ne Olur konusu nedir, oyuncuları kimler? Benden Ne Olur nerede ve ne zaman çekildi?

Benden Ne Olur filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yapımcılıklarını Fatih Aksoy ve Kerem Çatay üstlenmiştir. Romantik komedi türünü ele alan Benden Ne Olur filminin başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaşmıştır. İşte Benden Ne Olur filmi hakkında detaylı bilgiler...

BENDEN NE OLUR KONUSU NEDİR?

Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur...

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BENDEN NE OLUR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hazal Kaya - Sertab Bal

Onur Tuna - Soner Güler

Enis Arıkan - Enis Arıkan

Nur Fettahoğlu - Harika Bal

Selin Şekerci - Masal

Cem Belevi - Efe

Tarık Papuççuoğlu - Haydar

Elçin Afacan - Gamze

Ayşenur Yazıcı - Güzin Bal

Vahdet Çakar - Ali Bal

BENDEN NE OLUR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

14 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren Benden Ne Olur filmi İstanbul'un farklı noktalarında çekildi.


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