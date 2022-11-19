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Bendeniz kimdir, kaç yaşında? 80 Günde Devr-i Alem şarkısıyla 90'lara damga vurmuştu! Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Bendeniz'in hayatı!

19.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bendeniz, Şarkılar Bizi Söyler programının 19 Kasım 2022 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. 90'lı yıllarda büyük çıkış yapan ve bilhassa 80 Günde Devr-i Alem şarkısıyla o döneme damga vuran ünlü şarkıcının biyografisi merak konusu oldu. Peki Bendeniz kimdir, kaç yaşında? İşte Bendeniz'in hayatı...

Bendeniz kimdir, kaç yaşında? 80 Günde Devr-i Alem şarkısıyla 90'lara damga vurmuştu! Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Bendeniz'in hayatı!

Bendeniz , Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümüne konuk oldu. Program bugün (19 Kasım 2022 Cumartesi) saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek. '80 Günde Devr-i Alem', 'Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı', 'Turnayı Gözünden Vurdum', 'Başımın Belası' gibi seslendirdiği şarkılarla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bendeniz , Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerine müzik şöleni yaşatacak. İşte Bendeniz'in hayatı ve biyografisi...

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BENDENİZ KİMDİR?

Bendeniz 25 Temmuz 1973 yılında İsviçre, Zürih'te dünyaya geldi.

Bendeniz sahne adıyla bilinen ünlü şarkıcının gerçek adı Deniz Çelik'tir.

Bendeniz aslen Konyalıdır. Erenköy Kız Lisesi'ni bitiren Bendeniz, üniversite için doğduğu ülke olan İsviçre'nin yolunu tutmuştur. Büro işleri alanında bir meslek yüksek okulunda eğitim gören Bendeniz, Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkı ile keşfedilmiştir.

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Bendeniz, 1993'te Neslihan Yargıcı tarafından oluşturulan "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adımını atmıştır.

Bendeniz 90'lı yıllarda çıkardığı albümler ve söylediği şarkılarla adından söz ettirmiştir.

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Öte yandan Bendeniz, o dönem saç stili ile de kendine özgü bir moda ikonu oluşturmuştur.

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