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Benedict Cumberbatch, kız kardeşinin ölümü hakkında konuştu

18.12.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benedict Cumberbatch, kanserle verdiği mücadeleyi kaybeden kız kardeşi Tracy Peacock'un ölümü hakkındaki sessizliğini bozdu.

Benedict Cumberbatch, kız kardeşinin ölümü hakkında konuştu

Sherlock dizisiyle tanındıktan sonra Marvel Evreni'nde hayat verdiği Doctor Strange karakteriyle kariyerinde zirve yapan Benedict Cumberbatch, son zamanlarda Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri'ne 7 adaylıkla damga vuran The Power of the Dog filmiyle gündemde.

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Phil Burbank karakteri ile En İyi Erkek Oyuncu (Drama) ödülüne aday gösterilen Cumberbatch, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki, yakın zamanda hayatını kaybeden ablası Tracy Peacock (62) ile ilgili konuştu.

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"ONUN BU DÜNYA İLE ALAKASI YOKTU"

Benedict Cumberbatch, ablasının kanserle yedi yıl süren mücadelesini kaybettiğini üzülerek anlattı. Hollywood yıldızı “Onun bu dünyayla hiçbir ilgisi yoktu. O belirgin bir şekilde farklıydı. Parlak güzel bir sanatçıydı ama sonunda tuval, çerçeve ve marangozluk üzerinde çok sayıda restoratif çalışma yaptı. Kendi işini yaptı ve her tür festivalin en çok da Noel kutlama kartını yaptı. O çok yetenekliydi” dedi.

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BERABER BÜYÜDÜLER

Peacock, Cumberbatch’in aktris annesi Wanda Ventham’ın James Tabernacle ile ilk evliliğinden olan kızıydı. Wanda, Cumberbatch’in babası Timothy Carlton ile evlendiğinde; Tracy annesiyle kaldı, bu yüzden de beraber büyüdüler. Tracy, arkasında bir koca ve 34 yaşındaki kızı Emily’i bıraktı.

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