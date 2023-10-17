Benekli Ayhan kimdir? Ünlü fenomen Benekli Ayhan nereli ve kaç yaşında? Sokak ortasında kavga!

Benekli Ayhan adıyla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Ayhan Koç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Caddesi üzerinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 2 kişi Benekli Ayhan'a saldırdı. Ünlü fenomen baygınlık geçirdi. İşte Benekli Ayhan hakkında merak edilenler...

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç, 1980 doğumludur.

Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor.

Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem olmuştu.

BENEKLİ AYHAN SALDIRIYA UĞRADI

Isparta'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ALDIĞI DARBELER SONUCU BAYGINLIK GEÇİRDİ

2 kişi Ayhan Koç’a saldırdı. Ünlü fenomen aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.







