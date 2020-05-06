Bengi Öztürk'ten Beren Saat itirafı! 'Aynı odada kalıyorduk'

Bengi Öztürk, 2003 yılında Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılmış, Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadele etmişti. ‘Küçük Gelin’, ‘Yalancı Bahar’, ‘Ege’nin Hamsisi’ gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ABLA-KARDEŞ GİBİ OLMUŞTUK"

Bengi Öztürk, “Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte! Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır” ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYI DÖRDÜNCÜ OLARAK TAMAMLAMIŞTI

2004'te yayınlanan 'Türkiye'nin Yıldızları' programında yıldızı parlayan diğer isimler ise Beren Saat ve Engin Akyürek olmuştu. Beren Saat kadınlarda ikinci, Engin Akyürek de erkeklerde birinci olmuştu. Aynı yıl yarışmada yer alan Bengi Öztürk ise yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı.

