MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bengü doğum gününü kızı ve eşiyle birlikte kutladı

Bengü doğum gününü kızı ve eşiyle birlikte kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 02:16 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Bengü doğum gününü kızı ve eşiyle birlikte evinde kutladı. Ev yapımı doğum günü pastasını kesen Bengü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle günlerini ailesiyle birlikte evinde geçiren şarkıcı Bengü, doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutladı.

Bengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Tüm kalbimle sağlık diledim, hepinize, hepimize. Çare diledim sonra. Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim. Kimse ölmesin diledim. İyilikler diledim tüm insanlığa. Sevgi diledim. Sevdiklerime, sevdiklerinize sarılın diye diledim. Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize" notunu yazdı.

bengu2

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladıOyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bengü, bengü doğum günü,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hazal Kaya'dan Haluk Levent itirafı

Hazal Kaya'dan Haluk Levent itirafı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Petekkaya'ya sert tepki! 'Gel de delirme'

Petekkaya'ya sert tepki! 'Gel de delirme'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nın İbiza davetine olay cevap!

Cüneyt Özdemir'den Şeyma Subaşı'nın İbiza davetine olay cevap!

Kıraç da ev konseri verdi

Kıraç da ev konseri verdi

Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven yeni imajıyla şaşırttı

Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven yeni imajıyla şaşırttı

Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Seren Serengil hakkında şok iddia: Koronavirüs nedeniyle yardımcısını dövüp ormana attı

Hakan Hatipoğlu karantina sonrası ailesine kavuştu

Karantinadaydı! 'Riski az bir ülkeden...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.