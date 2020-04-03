Bengü doğum gününü kızı ve eşiyle birlikte kutladı

Koronavirüs nedeniyle günlerini ailesiyle birlikte evinde geçiren şarkıcı Bengü, doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutladı.

Bengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Tüm kalbimle sağlık diledim, hepinize, hepimize. Çare diledim sonra. Bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim. Kimse ölmesin diledim. İyilikler diledim tüm insanlığa. Sevgi diledim. Sevdiklerime, sevdiklerinize sarılın diye diledim. Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize" notunu yazdı.





