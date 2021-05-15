Bengü ikinci kez hamile! Oğlu olacak

Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, mutlu evliliklerini tam bir yıl sonra yine Ağustos ayında bebekle taçlandırmıştı. İlk kızları Zeynep'i kucaklarına alan çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

Şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. 14 haftalık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

4.3.5 aylık hamile olduğunu söyleyen şarkıcı, bebeğinin cinsiyetinin de erkek olduğunu belirtti.

