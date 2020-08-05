Bengü’nün kızı Zeynep annesini duygulandırdı! Ünlü sanatçıdan özel doğum günü mesajı!

29 Ağustos 2018 tarihinde dünya evine giren şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu kızlarını 5 Ağustos 2019’da kucaklarına aldı. Zeynep adını verdikleri kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çift sanat camiasının örnek gösterilen isimleri arasında yerini almayı başardı.

Anne olduktan sonra bir süre sahne çalışmalarına ara veren Bengü, bir bebek markası için kızıyla kameraların karşısına geçti. Magazin kulislerinde anne-kızın bu reklam çekimi için 1 milyon TL aldıkları konuşulurken; Bengü kızının 1 yaşına girmesiyle beraber müzik sektörüne hızlı bir dönüş yaptı. Kızının yaş gününü sosyal medya hesabından kutlayan Bengü duygusal bir not yazmayı ihmal etmedi.

‘BİZİM MUCİZEMİZ’



41 yaşında anne olan şarkıcı Bengü’nün küçük kızı Zeynep’in 1 yaşına girmesi ünlü sanatçıyı duygulandırdı. Annesi, babası, eşi ve ablasının Zeynep’i hastanede ilk gördükleri kareyi paylaşan Bengü “Seni ilk gördüğümüz an yeniden doğduk. Bizim güzel mucizemiz, bal kızımız, pamuğumuz, iyi ki doğdun! Hepimiz seni çok seviyoruz ve sen iyi ki bizi seçtin canım yavrum” notunu düştü.

