MAGAZİN

Bengü'nün pahalılık isyanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Şubat ayının son günlerinde hamile olduğunu açıklayan Bengü'den ekonomik tablonun halini yansıtan paylaşım.

Bengü'nün pahalılık isyanı

Geçen yıl armatör Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından geride bıraktığımız şubat ayında hamile olduğunu açıklamıştı. O zamandan bu yana sosyal medya hesabından yaptığı kimi paylaşımlarında hamileliğiyle ilgili göndermelerde bulunan Bengü’nün son paylaşımı ‘aşerme’ üzerine oldu. Mevsiminden önce satışa sunulduğu için her zaman pahalılığıyla dikkat çeken eriğin fiyatının haberini hesabından paylaşan Bengü, kilosu 500 liraya satılan eriğin görüntüsünü hesabından paylaştı ve üzerine de ‘erik de aşeremicez’ notunu düştü.


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