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Beni Affet dizisi o ülkede reyting rekorları kırıyor

DİZİ HABERLERİ  | 02.12.2018 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de 1458. bölümü ekranlara gelen Beni Affet dizisi Fas'ta da yedi yıldan bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Beni Affet dizisi, kasım ayının son haftasında gösterildiği kanalda en çok izlenen dizi oldu.

Beni Affet dizisi o ülkede reyting rekorları kırıyor

Ülkedeki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden Maroc Metri isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, (hükümete bağlı) Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Beni Affet" dizisi, en çok izlenenler arasında birinci sırada yerini aldı.

Dizinin yüzde 70'lik bir izlenme oranına sahip olduğu aktarılan açıklamada, kanalın en çok izlenen programları listesinde üçüncü sırada "Kara Sevda", dördüncü sırada ise "Kuzey Güney" dizisi bulunuyor.

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Açıklamada, 21-27 Kasım tarihleri arasında "Beni Affet" dizisinin 8 milyondan fazla, "Kara Sevda'nın" 7 milyon, "Kuzey Güney'in" ise 4,5 milyon kişi tarafından seyredildiği aktarıldı.

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beni affet Fas dizi kara sevda Kuzey - Güney

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