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Beni Bırakma dizisinde flaş ayrılık! Dizinin Melis'i Esengül Aypek veda ediyor!

02.06.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Fatih Gühan'ın paylaştıkları, atv'nin gündüz kuşağında dört sezondur izleyiciyle buluşan günlük dizi Beni Bırakma'da şoke eden bir ayrılık yaşanacak.

Beni Bırakma dizisinde flaş ayrılık! Dizinin Melis'i Esengül Aypek veda ediyor!

Son 4 sezondur atv ekranlarında yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Esengül Aypek, 18 Haziran Cuma günü ekrana gelecek 630'uncu bölümde, ölerek diziye veda edecek.

1993 doğumlu olan başarılı oyuncu Esengül Aypek, diziden ayrılışıyla ilgili şunları söyledi:

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"Beni Bırakma dizisi benim için okul gibi oldu. Harika bir 4 sezon geçirdim. Tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Ekran yolculuğum yeni başladı ve devam edecek tabii ki. Ama şu an ilk etapta güzel ve uzun bir tatil arzu ediyorum. 630 bölüm dizi çekmek dile kolay. Ama yoruldum. Biraz dinlenmem gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
atv
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