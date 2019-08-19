‘Beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulunan turistin komşuları şokta

Alanya'da yerleşik yaşayan 57 yaşındaki Alman uyruklu erkek turist yalnız kaldığı evinde ölü bulundu. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Alman'ın evinde “Benim anne, baba ve kardeşler öldü. Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel” ve “Türkiye her şey için teşekkür ederim” yazılı not bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak üzerindeki Yosun1 Apartmanı’nın 3. katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Alman uyruklu Uwe Szramek’in (57) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Alman turistin evine girdi. İçeri giren polis ekipleri evin banyosunda Uwe Szramek’i ölü halde buldu. Yapılan incelemelerde yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Szramek’in vücudunun isle kaplı olduğu ve çevresinde çok sayıda mangal kömürünün bulunduğu tespit edildi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİYLE İNTİHAR ETTİĞİ ŞÜPHESİ

Banyoda mangal yakarak karbonmonoksit zehirlenmesiyle intihar ettiği şüphesi üzerine durulan Alman turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.