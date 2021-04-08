Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek dizisi ne zaman bitecek?

TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Benim Adım Melek dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'un oturduğu Benim Adım Melek dizisinin başrollerini Nehir Eroğan ve Kutsi paylaşıyor. Peki, sevilen dizi Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? İşte, detaylar...