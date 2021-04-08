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Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek dizisi ne zaman bitecek?

08.04.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'in ekranlara veda edeceği iddia ediliyor. Oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Kaan Çakır, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı dizi yaklaşık iki sezondur izleyenler tarafından beğeni ile takip ediliyor. Peki, Benim Adım Melek dizisi bitecek mi? İşte, ayrıntılar...

Benim Adım Melek

TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Benim Adım Melek dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'un oturduğu Benim Adım Melek dizisinin başrollerini Nehir Eroğan ve Kutsi paylaşıyor. Peki, sevilen dizi Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? İşte, detaylar...
Oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Kaan Çakır, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Ece Özdikici, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar, Mehmet Çevik, Kadim Yaşar, Zeyno Eracar, Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Benim Adım ekranlara veda ediyor.
TRT'nin Üs Yapım imzalı "Benim Adım Melek" dizisi final kararı aldı.
Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen dizi 66. bölümde ekranlara veda edecek.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; çekimleri Gazinantep'te gerçekleşen dizi yeni sezonda yayın hayatına devam etmeyecek.

Buna göre Benim Adım Melek dizisi 7 bölüm sonra ekranlardan ayrılıyor.

Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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