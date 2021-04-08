Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek dizisi ne zaman bitecek?

TRT 1 ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Benim Adım Melek dizisinin final kararı aldığı konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'un oturduğu Benim Adım Melek dizisinin başrollerini Nehir Eroğan ve Kutsi paylaşıyor. Peki, sevilen dizi Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? İşte, detaylar...
Oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Kaan Çakır, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Ece Özdikici, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar, Mehmet Çevik, Kadim Yaşar, Zeyno Eracar, Nizam Namidar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Benim Adım ekranlara veda ediyor.
Buna göre Benim Adım Melek dizisi 7 bölüm sonra ekranlardan ayrılıyor.
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