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  4. İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

26.04.2024 19:20
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas ile esir takası müzakerelerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İsrail hükümetinin Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirildi.

İsrail 'son şans' diyerek kararını iletti! 'Saldıracağız'

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Mısır ve İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin yerel basına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

"SON BİR ŞANS"

Toplantıda İsrail tarafının esir takası mutabakatına varılması için "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını Mısır tarafına ilettiği kaydedildi.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Hamas
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