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  4. BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

23.08.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisi dokuzuncu bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Güzel Ailem'in oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Benim Güzel Ailem 9. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Benim Güzel Ailem 9. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler merakla 9. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 23 Ağustos Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 9. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin sekizinci bölümünde;
Ferdi’nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi’nin star olduğunu düşünür. Feryal yıllar sonra Oğuz’a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir. Bir çözüm yolu arar. Ev hikayesi Rasim’in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar. Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina’ya söyleyeme karar verir.

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BENİM GÜZEL AİLEM 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 9. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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