BENİM GÜZEL AİLEM bugün yok mu, neden yok? BENİM GÜZEL AİLEM yeni bölüm ne zaman? 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı

Benim Güzel Ailem 'in yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Benim Güzel Ailem , her çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanıyor. Kanalın 30 Ağustos Çarşamba gününe ait yayın akışında Benim Güzel Ailem'in yayın saatinde yer almadığı fark edildi. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi neden yayınlanmıyor? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Ağustos 2023 TRT 1 yayın akışı...

BENİM GÜZEL AİLEM NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. Dizi, 30 Ağustos 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Benim Güzel Ailem 30 Ağustos Zafer Bayramı programı nedeniyle yayınlanmadı.

Dizinin yayın saatinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı ekrana gelecek.

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in 30 Ağustos 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı ekranlara gelecek.

Benim Güzel Ailem dizisi tekrar bölümü bugün (30 Ağustos 2023 Çarşamba) saat 22.00'da yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ise 6 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

30 AĞUSTOS 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 - TRT Ana Haber

20:00 - 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı

22.00 - Benim Güzel Ailem - Tekrar



