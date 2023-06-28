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Benim Güzel Ailem hangi gün, bu akşam var mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? 28 Haziran TRT 1 yayın akışı

28.06.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem hangi gün yayınlanıyor kullanıcılar tarafından merak edildi. Kurban Bayramı nedeniyle birçok dizi ve yapım, bayram tatiline girdi. TRT1'in yeni dizisinin 2. bölümünün olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Benim Güzel Ailem hangi gün, bu akşam var mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? İşte 28 Haziran TRT 1 yayın akışı...

Benim Güzel Ailem hangi gün, bu akşam var mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? 28 Haziran TRT 1 yayın akışı

Benim Güzel Ailem oyuncuları, konusu ve yayın günü ile merak edildi. Kullanıcılar dizinin bu akşam Benim Güzel Ailem yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. TRT1 yayın akışında yer alan dizi, bir aile komedisini konu alıyor. İşte Benim Güzel Ailem yeni bölüm ve 28 Haziran TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar...

BENİM GÜZEL AİLEM HANGİ GÜN?

TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem her hafta çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlama olan Benim Güzel Ailem dizisi ekran macerasına geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile başladı. Sevilen dizi saat 20.00'de başlıyor.

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Erdal Özyağcılar ve Nergis Kumbasar gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları arasında Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç de yer alıyor.

BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak. Ekran hayatına yeni başlayan dizi, bu akşam 2. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

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28 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

23:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

01:50 Kalk Gidelim

45 Seksenler

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