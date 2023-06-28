Benim Güzel Ailem hangi gün, bu akşam var mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? 28 Haziran TRT 1 yayın akışı

Benim Güzel Ailem oyuncuları, konusu ve yayın günü ile merak edildi. Kullanıcılar dizinin bu akşam Benim Güzel Ailem yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. TRT1 yayın akışında yer alan dizi, bir aile komedisini konu alıyor. İşte Benim Güzel Ailem yeni bölüm ve 28 Haziran TRT 1 yayın akışı ile ilgili detaylar...
TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem her hafta çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor. Güney Kore yapımı olan "Once Again" dizisinden uyarlama olan Benim Güzel Ailem dizisi ekran macerasına geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile başladı. Sevilen dizi saat 20.00'de başlıyor.
Erdal Özyağcılar ve Nergis Kumbasar gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları arasında Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç de yer alıyor.
Benim Güzel Ailem dizisi bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü ile TRT1 ekranlarında olacak. Ekran hayatına yeni başlayan dizi, bu akşam 2. bölümü ile izleyiciyle buluşacak.
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
23:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"
01:50 Kalk Gidelim
45 Seksenler