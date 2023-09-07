Bennu Gerede'nin eski eşi Cem Büyükhanlı kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Cem Büyükhanlı'nın hastalığı neydi?

Cem Büyükhanlı'nın ölüm haberi sosyete ve sanat dünyasını yasa boğdu. Bennu Gerede ile iş insanı Cem Büyükhanlı, 2010 yılında nikah masasına oturmuş 15 ay süren kısa bir evliliğin ardından ayrılık kararı almıştı. Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini eski eşi Bennu Gerede duyurdu. Peki, Cem Büyükhanlı'nın vefat sebebi ne?

Bennu Gerede sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

CEM BÜYÜKHANLI KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Büyükhanlı oyuncu ve modeldir. "Survivor Türkiye Yunanistan" programına katılarak ekranlara gelen isim çeşitli reklamlarda da yer aldı. Kariyerine devam ederken "Kalk Gidelim" adlı dizide de rol aldı. 2010 yılında Bennu Gerede ile evlilik gerçekleştirdi fakat ikili 2011 yılında boşandılar.

CEM BÜYÜKHANLI NEDEN VEFAT ETTİ?

Cem Büyükhanlı'nın ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklanma bulunmuyor.



