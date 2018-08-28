Bensu Soral'ın düğün davetiyesi ortaya çıktı

HAKAN BAŞ KİMDİR? 1983 yılında İstanbul’da doğan Hakan Baş, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında aynı zamanda profesyonel olarak yüzme sporu yapmış, eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve milli takım adına birçok müsabakaya katılmıştır.

İKİ GELİNLİK GİYECEK Oyuncu Bensu Soral, bu özel gecede iki farklı gelinlik giyecek. Soral'ın gelinliklerinin fiyatı 100 bin lira değerinde olduğu iddia edildi.

Bir süredir beraber olan ve geçtiğimiz Mart ayında nişanlanan Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin, düğün davetiyesi sosyal medyada paylaşıldı.

Yale Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında aldığı ‘İş Planlama’ ve ‘Girişim Sermayesi’ derslerinde üstün başarılar elde etmiş ve bu yönde olan ilgisini keşfetmiş olan Baş, asıl hedefi olan girişimcilik serüvenine ise Garanti Bankası’nda bulunduğu sürede adımını atmıştır. İş dünyasında yatırım bankacılığı yaptığı sürede elde ettiği deneyim ve bilgi birikimini de kullanarak Sidar Şahin’le birlikte Ekim 2010’da Peak Games adlı sosyal oyun şirketini kurmuştur. Peak Games, şu an dünyanın 3. en büyük sosyal oyun şirketi konumundadır.

Peak Games sonrası sektördeki fırsatları değerlendirmeye başlayan Baş, Mart 2011’de Alper Özdemir’le birlikte Krombera isimli dijital pazarlama ajansını kurmuştur. Geçtiğimiz iki sene boyunca hızla büyüyen Krombera, şu an farklı sektörlerin lider oyuncularına dijital alanda 360 derece hizmet vermektedir.

Son yıllarda e-ticaret sektöründeki hareketliliği de değerlendirmek isteyen Hakan Baş, 2012 Şubat ayında şu an Türkiye’nin önde gelen moda e-ticaret sitelerinden olan Lidyana.com’u kurmuştur. Kuruluştan sonra 18 ay içinde Rus yatırım fonu Runet ve Alman yatırım grubu Burda International’dan iki tur yatırım alan Lidyana.com, Wired UK dergisinin 2012’deki “Avrupa’nın En Gözde Girişimleri” listesine Türkiye’den liste başı olarak girmiştir.