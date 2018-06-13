MAGAZİN

Bensu Soral sezonu açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Bensu Soral nişanlısı Hakan Baş ve yakın Arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile tatile çıktı.

Genç oyuncu Bensu Soral da tatil sezonunu açan ünlü isimlerden...

Günlüğü 13 bin 500 liralık guletle tatil keyfi

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Bensu Soral nişanlısı Hakan Baş ve yakın Arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile tatile çıktı.
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Bodrum'da günlüğü 13 bin 500 liralık guletle mavi tura çıkan grup denizin tadını çıkardı.
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Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya kano keyfi yaparken Bensu Soral ve Hakan Baş teknede güneşlenmeyi tercih etti.
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Bir süre sonra sıcak havadan bunalan güzel oyuncu çareyi denize girmekte buldu.
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Gözlerden uzak koyda tatil yapan grup objektiflere böyle yakalandı....
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Mart ayında nişanlanan çiftinin ekim ayında evlenmesi bekleniyor. Ancak Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Viyana'da mı yoksa İstanbul'da dünyaevine girecekleri hala bilinmiyor.
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