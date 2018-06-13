Bensu Soral sezonu açtı

Bensu Soral nişanlısı Hakan Baş ve yakın Arkadaşları Semih-Yasemen Kaya çifti ile tatile çıktı.

Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya kano keyfi yaparken Bensu Soral ve Hakan Baş teknede güneşlenmeyi tercih etti.

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Mart ayında nişanlanan çiftinin ekim ayında evlenmesi bekleniyor. Ancak Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Viyana'da mı yoksa İstanbul'da dünyaevine girecekleri hala bilinmiyor.