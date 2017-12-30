MAGAZİN

Bensu Soral ve Hakan Baş romantizmin doruklarında

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 12:35 | Son Güncelleme 3 saat önce

Önümüzdeki yıl nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş, Avusturya'yada tatil yapıyor. Çift yılbaşı tatili için gittikleri Avusturya'yada, romantizmin doruklarında... İşte görüntüler!

Bensu Soral ve Hakan Baş romantizmin doruklarında

Bensu Soral, evlilik hazırlığı yaptığı Hakan Baş ile yılbaşı tatili için Avusturya'ya gitti. Romantik bir kar tatili yapan çift bol bol görüntü paylaştı.

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LÜKS OTELDE KONAKLADILAR
Kitzbuhel'deki bir otelde konaklayan çift, çektikleri romantik fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştılar. İkilinin paylaştığı fotoğraflar takipçileriı tarafından oldukça beğenildi, "Çift romantizmin doruklarında" yorumları yapıldı.

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STİLİ BEĞENİLDİ
Bensu Soral, stiliyle de büyük beğeni topladı. Siyah-beyaz kombinini kar gözlükleriyle tamamlayan Soral, sevgilisi Hakan Baş ile adeta minik bir moda çekimi gerçekleştirdi.

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ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ
Bensu Soral ve Hakan Baş gün boyu kar motorundan inmedi, otelin romantik restoranından romantik manzaranın tadını çıkaran çift, mutlu halleriyle dikkatleri çekti.

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bensu soral hakan baş tatil

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