Bensu Soral ve Hakan Baş romantizmin doruklarında

Bensu Soral, evlilik hazırlığı yaptığı Hakan Baş ile yılbaşı tatili için Avusturya'ya gitti. Romantik bir kar tatili yapan çift bol bol görüntü paylaştı.

LÜKS OTELDE KONAKLADILAR

Kitzbuhel'deki bir otelde konaklayan çift, çektikleri romantik fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştılar. İkilinin paylaştığı fotoğraflar takipçileriı tarafından oldukça beğenildi, "Çift romantizmin doruklarında" yorumları yapıldı.

STİLİ BEĞENİLDİ

Bensu Soral, stiliyle de büyük beğeni topladı. Siyah-beyaz kombinini kar gözlükleriyle tamamlayan Soral, sevgilisi Hakan Baş ile adeta minik bir moda çekimi gerçekleştirdi.

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Bensu Soral ve Hakan Baş gün boyu kar motorundan inmedi, otelin romantik restoranından romantik manzaranın tadını çıkaran çift, mutlu halleriyle dikkatleri çekti.