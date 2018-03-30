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Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2'de

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra çekeceği Organize İşler'in devam filmi için çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna en son Kıvanç Tatlıtuğ’un katıldığı filmde rol alması için Bensu Soral’a da teklif götürüldü

Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ Organize İşler 2'de

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu tamamladığı Organize İşler 2'nin cast çalışmaları devam ediyor. Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve Özgü Namal’ın rol aldığı Organize İşler'in devamında yine yıldızlar buluşacak.

BENSU SORAL YILMAZ ERDOĞAN'IN KIZINI OYNAYACAK!

Kıvanç Tatlıtuğ’un da oyuncu kadrosunda yer aldığı film için bu kez Bensu Soral’a teklif götürüldü. Asım Noyan karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında vizyona giren ilk filmde Asım’ın kızı Nazlı rolünde kendi kızı Berfin’i oynatmıştı.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Bensu Soral ile anlaşma sağlanırsa, Nazlı’nın gençliğine hayat verecek. Ocak 2019 yılında vizyona girmesi planlanan Organize İşler 2'nin çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde önümüzdeki günlerde başlayacak.

Organize İşler'in ilk filminde Yılmaz Erdoğan kendi kızı Berfin Erdoğan’ı oynatmıştı.

Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan’ın teklifine sıcak bakıyor.

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