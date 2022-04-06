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Benzema, Real Madrid'i finale taşıyor! Chelsea'yi 3-1 devirdiler

06.04.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında heyecan verici bir maç yaşandı. Chelsea deplasmanına çıkan Real Madrid müthiş bir oyun ortaya koydu. Kupayı tarihte en çok kazanan takım konumunda bulunan Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek büyük avantaj elde etti. Maçta Real Madrid'in 3 golünü atan Benzema, dünya gündemine damga vurdu

Benzema, Real Madrid'i finale taşıyor! Chelsea'yi 3-1 devirdiler
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Benzema, Real Madrid'i taşımaya devam ediyor... PSG'yi Benzema'nın attığı 3 golle eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea'nin konuğu oldu. Fransız oyuncu Benzema yine sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

46 DAKİKADA 3 GOL ATTI VE TARİHE GEÇTİ

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Chelsea'yi 3-1 yenerek avantajı cebine koyan Real Madrid, final yolunda büyük bir adım attı. Takımının 3 golünü de atan Benzema tarihe geçti. Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 11 gol atan tarihteki ilk Fransız oyuncu oldu.

Bu maçın rövanşı 12 Nisan Salı günü, Santiago Bernabéu Stadyumunda oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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