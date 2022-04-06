Benzema, Real Madrid'i finale taşıyor! Chelsea'yi 3-1 devirdiler

Benzema, Real Madrid'i taşımaya devam ediyor... PSG'yi Benzema'nın attığı 3 golle eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Chelsea'nin konuğu oldu. Fransız oyuncu Benzema yine sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Chelsea'yi 3-1 yenerek avantajı cebine koyan Real Madrid, final yolunda büyük bir adım attı. Takımının 3 golünü de atan Benzema tarihe geçti. Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 11 gol atan tarihteki ilk Fransız oyuncu oldu.
Bu maçın rövanşı 12 Nisan Salı günü, Santiago Bernabéu Stadyumunda oynanacak.
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