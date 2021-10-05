Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? Şok karar! Benzemez Kimse Bize neden bitti?

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı ilk bölümüyle olaylı olarak ekranlara gelmişti. Sevilen isimlerin sunduğu programın yayından kaldırıldığı iddiaları gündeme gelmesi sonrası haberin gerçekliği araştırılmaya başlandı. Peki Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı?

BENZEMEZ KİMSE BİZE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

STAR TV'de yayınlanan ve Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in beraber sunduğu Benzemez Kimse Bize programının ömrü yalnızca 15 gün sürdü. Yeni gelişmeler göre Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın programın Star TV tarafından yayından kaldırıldığını onayladı. Fakat Star TV'den henüz resmi olarak bir açıklama gelmedi.

YENİ BÖLÜM İBARESİ VE FRAGMAN YOK

Ayrıca kanalın 3 Ekim 2021 yayın akışında Benzemez Kimse Bize programı yer alıyor fakat 'yeni bölüm' ibaresi akışta bulunmuyor. Aynı zamanda yeni bölüm ile ilgili bir fragman da ekranlarda yayımlanmadı.

"BÜLENT ERSOY'UN YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN..."

Mustafa Keser sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımda "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." şeklinde konuştu.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümünde Bülent Ersoy'un mikrofonu açık kalmış ve Ersoy'un ''Son program kovulduk'' dediği izleyiciler tarafından duyulmuştu.



