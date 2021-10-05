MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? Şok karar! Benzemez Kimse Bize neden bitti?

Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? Şok karar! Benzemez Kimse Bize neden bitti?

05.10.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV'de yayınlanan, Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırıldığı iddiaları gündeme gelmesi sonrası haberin gerçekliği merak ediliyor. Mustafa Keser'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Ersoy hakkında kullandığı ifadeler iddiaları daha da güçlendirmişti. Peki Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? Benzemez Kimse Bize neden bitti? İşte merak edilenler...

Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı? Şok karar! Benzemez Kimse Bize neden bitti?

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı ilk bölümüyle olaylı olarak ekranlara gelmişti. Sevilen isimlerin sunduğu programın yayından kaldırıldığı iddiaları gündeme gelmesi sonrası haberin gerçekliği araştırılmaya başlandı. Peki Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı?

BENZEMEZ KİMSE BİZE YAYINDAN KALDIRILDI MI?

STAR TV'de yayınlanan ve Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in beraber sunduğu Benzemez Kimse Bize programının ömrü yalnızca 15 gün sürdü. Yeni gelişmeler göre Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın programın Star TV tarafından yayından kaldırıldığını onayladı. Fakat Star TV'den henüz resmi olarak bir açıklama gelmedi.

YENİ BÖLÜM İBARESİ VE FRAGMAN YOK

8a8bc1e8-3771-46a3-8d6f-8552ea4d97e2

Ayrıca kanalın 3 Ekim 2021 yayın akışında Benzemez Kimse Bize programı yer alıyor fakat 'yeni bölüm' ibaresi akışta bulunmuyor. Aynı zamanda yeni bölüm ile ilgili bir fragman da ekranlarda yayımlanmadı.

"BÜLENT ERSOY'UN YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN..."

0x0-benzemez-kimse-bize-bitti-mi-neden-yok-benzemez-kimse-bize-yayindan-kaldirildi-mi-neden-kaldirildi-1633251459094

Mustafa Keser sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşımda "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." şeklinde konuştu.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümünde Bülent Ersoy'un mikrofonu açık kalmış ve Ersoy'un ''Son program kovulduk'' dediği izleyiciler tarafından duyulmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Çikita Muz Ajdar değişimiyle şoke etti!Çikita Muz Ajdar değişimiyle şoke etti!
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.