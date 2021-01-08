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Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Bu oyuncuların fotoğraflarını gördüğünüzde kan bağlarını araştırmak isteyebilirsiniz. Siz aramaya başlamadan biz söyleyelim, hiç bir kan bağları yok.

Birbirine ikizi kadar benzeyen ünlüleri daha önce de duymuş veya görmüşsünüzdür. Ama bazılar da var ki görünce 'bu kadar da olmaz ki' dedirttiriyor.

Bu oyuncuların fotoğraflarına bakınca ve aralarındaki benzerliği gördüğünüzde aile bağlarını sorgulamak isteyebilirsiniz. Baştan söyleyelim mi; buradaki isimlerin bilinen herhangi bir kan bağları yok. Belki de aralarında bir kan bağı var ama kendilerinin haberi yok!

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Birbirine ikizi kadar benzeyen ünlüler arasında en dikkat çeken isimler Sarah Hyland - Mila Kunis, Jaime Pressly - Margot Robbie, America Ferrera - Jordin Sparks, Chad Smith - Will Ferrell ve Scarlett Johansson ve Christopher Walken'ın gençliği göze çarpıyor.

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Bu kadar da olmaz ki!

America Ferrera ve Jordin Sparks

America Ferrera ve Jordin Sparks

Chad Smith ve Will Ferrell

Chad Smith ve Will Ferrell

Dane Cook ve Skylar Astin

Dane Cook ve Skylar Astin

Henry Cavill ve Matt Bomer

Henry Cavill ve Matt Bomer

Jada Pinkett Smith ve Zoe Saldana

Jada Pinkett Smith ve Zoe Saldana

Jaime Pressly ve Margot Robbie

Jaime Pressly ve Margot Robbie

Jared Leto ve Jake Gyllenhaal

Jared Leto ve Jake Gyllenhaal

Jessica Chastain ve Bryce Dallas Howard

Jessica Chastain ve Bryce Dallas Howard

Kristen Stewart ve Alicia Silverstone

Kristen Stewart ve Alicia Silverstone

Leighton Meester ve Minka Kelly

Leighton Meester ve Minka Kelly

Mark Wahlberg ve Matt Damon

Mark Wahlberg ve Matt Damon

Portia de Rossi ve Drea de Matteo

Portia de Rossi ve Drea de Matteo

Sarah Hyland ve Mila Kunis

Sarah Hyland ve Mila Kunis

Scarlett Johansson ve genç Christopher Walken

Scarlett Johansson ve genç Christopher Walken

Tom Hardy ve Logan Marshall-Green

Tom Hardy ve Logan Marshall-Green
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