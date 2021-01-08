Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Birbirine ikizi kadar benzeyen ünlüleri daha önce de duymuş veya görmüşsünüzdür. Ama bazılar da var ki görünce 'bu kadar da olmaz ki' dedirttiriyor.

Bu oyuncuların fotoğraflarına bakınca ve aralarındaki benzerliği gördüğünüzde aile bağlarını sorgulamak isteyebilirsiniz. Baştan söyleyelim mi; buradaki isimlerin bilinen herhangi bir kan bağları yok. Belki de aralarında bir kan bağı var ama kendilerinin haberi yok!

Birbirine ikizi kadar benzeyen ünlüler arasında en dikkat çeken isimler Sarah Hyland - Mila Kunis, Jaime Pressly - Margot Robbie, America Ferrera - Jordin Sparks, Chad Smith - Will Ferrell ve Scarlett Johansson ve Christopher Walken'ın gençliği göze çarpıyor.