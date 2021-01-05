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Avengers: Endgame tek başına 2020 gişesinden daha fazla para kazandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 05.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Avengers: Endgame tek başına 2020 gişesinden daha fazla para kazandı

Son gelen verilere göre Avengers: Endgame filmi, 2020'de ABD'nin genel olarak gişede kazandığından daha fazla para kazandı.

2020 yılında gişe hasılatları bir önceki yıla göre %72 düşüş göstererek 11,5 milyar dolara geriledi. Çin sinemada ilk kez ABD'yi geçerek tarihi bir ilke imza attı. Bu rakamlar koronavirüs pandemisi düşünüldüğünde normal görünüyor.

Dünyanın en büyük sinema pazarı olan Kuzey Amerika, 2020 yılını 2,3 milyar dolarlık bir hasılatla kapattı. 2019 yılında bu rakam 11,4 milyar dolardı, yani yaklaşık %80'lik ciddi bir düşüş görülüyor. 2020 yılı sinemada son 40 yıllık dönemin en düşük hasılat rakamlarıyla kapandı.

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2020 yılında ayrıca tarihi bir ilk gerçekleşti ve Çin, Kuzey Amerika'yı geride bırakarak sinemada yılın en çok hasılat yapan ülkesi olmayı başardı. Açıklanan rakamlara göre Çin, 2020 yılını toplam 2,8 milyar dolarlık hasılatla kapattı.

356 milyon dolarlık bütçeyle şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmlerden biri olan Avengers: Endgame, 2.797.800.564 dolar hasılat ederek en çok izlenen film unvanını elde etmişti.

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