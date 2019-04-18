Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)

Gerek Cuma günleri gerekse de özel dini günlerde insanlar bu mübarek günlerin anlam ve önemini ve bu günler vesilesiyle iyi dilekleri ile dualarını yakınları ile paylaşırlar. Nitekim 19 Nisan’da hem Cuma mesajları hem de Berat kandili mesajları paylaşılacak.

Yakınları, tanıdıkları, akrabaları, sevdikleri ile Cuma günün ve Berat kandilinin coşkusunu, maneviyatını paylaşmak, çevrenizdekilere olan iyi dileklerinizi ve onlar için ettiğiniz duaları paylaşmak isterseniz sizin için derlediğimiz Cuma mesajları ile Berat Kandili mesajlarından faydalanabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2019

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.

Gül dalında güzel dikense gülle güzel, toprak yeşillle gök maviyle güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Berat kandiliniz mübarek olsun!

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat kandilin mübarek olsun.