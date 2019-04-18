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Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YAŞAM  | 18.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

Bu sene mübarek Berat Kandili, mübarek Cuma gününe denk geliyor. 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek Berat Kandili için mesajlar, dualar paylaşılacak. Aynı şekilde Cuma namazı öncesi de insanları tanıdıklarına Cuma mesajları da gönderecekler. Biz de sizin için sosyal medyadan veya Whatsapp’tan paylaşmak üzere hem Berat Kandili Mesajları hem de Cuma mesajları derledik.

Berat Kandili mesajları 2019 ve Cuma mesajları (Resimli, yazılı)

Gerek Cuma günleri gerekse de özel dini günlerde insanlar bu mübarek günlerin anlam ve önemini ve bu günler vesilesiyle iyi dilekleri ile dualarını yakınları ile paylaşırlar. Nitekim 19 Nisan’da hem Cuma mesajları hem de Berat kandili mesajları paylaşılacak.

Yakınları, tanıdıkları, akrabaları, sevdikleri ile Cuma günün ve Berat kandilinin coşkusunu, maneviyatını paylaşmak, çevrenizdekilere olan iyi dileklerinizi ve onlar için ettiğiniz duaları paylaşmak isterseniz sizin için derlediğimiz Cuma mesajları ile Berat Kandili mesajlarından faydalanabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2019

Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın kandillerin hep kutlu olsun.

Gül dalında güzel dikense gülle güzel, toprak yeşillle gök maviyle güzel, gözler manayla eller duayla güzel. Berat kandiliniz mübarek olsun!

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat kandilin mübarek olsun.

Gelişiyle kalbimizi aydınlatan, gönlümüze nur saçan, bütün insanlığa güneş gibi doğan, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmanız temennisiyle Berat Kandilin mübarek olsun…

Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..

berat-kandili-mesajlari-resimli-2018

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Beraat kandili Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

berat-kandili-mesajlari-resimli-2018

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Beraat kandili, kandilin mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

berat-kandili-mesajlari-resimli-2018

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun..

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Bir avuç alkış, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun

berat-kandili-mesajlari-resimli-2018

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-ı gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.Allah bizleride bu rütbeye nail etsin.Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle,Dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

CUMA MESAJLARI

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

resimli-cuma-mesajlari-2018

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

Cuma namazı saflarda BİR olan bedenler misali, gönüllerin de Efendimizin(sav) Sancağı altında bir olmasını dileklerimle Hayırlı Cumalar.

resimli-cuma-mesajlari-2018

"...Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez." (Kasas 77) Hayırlı Cumalar.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

resimli-cuma-mesajlari-2018

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

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