Berat Kandili mesajları! En güzel, en anlamlı Berat Kandili mesajları! Dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun 2025 en yeni Kandil mesajları

Ramazan ayının habercisi olan ve İslam aleminde manevi huzur, heyecanla beklenen Berat Kandili, bu gece ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Günahlardan arınma, suçtan azade olma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen Berat Kandili'nde sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve arkadaşlarına kandil mesajı göndermek isteyenler en güzel ve en anlamlı Berat Kandili mesajlarını araştırıyorlar. İşte hadisli ve dualı, en yeni Berat Kandili mesajları...

BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” gibi tabirler kullanılmaktadır.

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.

DUALI, HADİSLİ, RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili’niz mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin.

Affın ve bağışlanmanın gecesi Berat Kandili mübarek olsun.

Günahlarımızın affı, kalplerimizin huzuru için bir fırsat gecesi… Rabbim, dualarımızı kabul etsin.

Dualarla, umutlarla dolu bir kandil gecesi dilerim. Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin.

Kalbinizde huzur, hanenizde bereket eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun!

Karanlık geceleri aydınlatan kandiller gibi gönülleriniz hep nurla dolsun.

Berat Kandili’nin tüm dualarınıza vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Geceniz nurlu, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller!

Berat Kandili vesilesiyle tüm günahlarımız affolsun, kalplerimiz huzur bulsun. Kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim.