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Berber'in yıldızı Mert Yazıcıoğlu o pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Beş gün hastanede yatma serüveninden sonra...'

02.11.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Burak Özçivit ile başrolünü paylaşacağı Berber filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni filmi heyecanla beklenen Yazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Spor yaptığı anlardan bir karesini paylaşan yakışıklı oyuncunun üstsüz pozu kısa sürede gündem oldu.

Berber'in yıldızı Mert Yazıcıoğlu o pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Beş gün hastanede yatma serüveninden sonra...'

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'yla ilişkisini sonlandırdıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le kısa süreli bir birliktelik yaşayan Mert Yazıcıoğlu, son dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Mert Yazıcıoğlu 1

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu şimdilerde Burak Özçivit ile başrolünü paylaşacağı Netflix’in yeni filmi ‘Berber’ ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için imaj tazeleyen yakışıklı oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Mert Yazıcıoğlu 2

Spor yaptığı anlardan bir karesini takipçileri ile paylaşan Yazıcıoğlu üstsüz pozuyla kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu karesine; 'Bir ayda iki farklı hastalığa yakalanıp beş gün hastanede yatma serüveninden sonra sonunda sahalara geri dönmenin şerefine' notunu düştü.

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