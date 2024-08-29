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Berdan Mardini aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük o isimde buldu! Aşk pozu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.08.2024 12:11
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Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile birlikteliğine devam ediyor. Boşandıktan sonra aradığı aşkı bulan türkücüden aşk pozu geldi.

Berdan Mardini aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük o isimde buldu! Aşk pozu

Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü türkücü Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük genç sevgilisi Dilara Talay'da bulmuştu. Mardini gazetecilerin 'evlilik yakın mı?' sorusuna 'Oldu bitti' şeklinde açıklama yapmıştı.

Berdan Mardini şimdi de genç aşkıyla fotoğraflarını kolaj yaparak kalp emojisiyle paylaşınca gündem oldu.

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Türkücünün aşk pozlarına "Kızınız gibi duruyor", "Yaş farkı çok fazla" diyenler olduğu gibi "Mutlularsa yaş mühim değil" yorumları yapanlar da oldu.

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Dilara Talay, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunuydu. Sevgilisi Dilara Talay’ın, Berdan Mardini’nin çocukları ile çok iyi anlaşması da gözlerden kaçmamıştı.

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Berdan Mardini
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