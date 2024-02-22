Berdan Mardini ile Tıvorlu İsmail bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı! 'Gözlerimden özür dilerim'

Renkli kombinleri, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini eski eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü türkücünün genç sevgilisiyle arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. Eleştirilere aldırış etmeyen Berdan Mardini genç sevgilisiyle pozlarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü türkücü şimdi de fenomen Tıvorlu İsmail ile bir araya geldi.

'Hep Yek' setinde bir araya gelen Tıvorlu İsmail ve Berdan Mardini'nin düet yaptığı videosu sosyal medyayı salladı.

Ortaya komik görüntülerin çıktığı anlara; 'Gözlerimden özür dilerim', 'Keşke izlemeseydim', 'Biz ne izledik' gibi yorumlar yapıldı.







