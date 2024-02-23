Hassas ciltlilerin favorisi Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi'nde 440 TL indirim

Konforlu bir deneyim sunan, hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun, hızlı ve pratik bir tıraş makinesi arıyorsanız olmanız gereken yerdesiniz. İleri teknolojik özellikleriyle öne çıkan Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi, Günün Fırsatları kapsamında 440 TL indirime girdi. Kişisel bakım rutinlerinizin favori ürünü haline gelecek bu tıraş makinesini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar
Öne çıkan özellikleri
Bu içerik 23 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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