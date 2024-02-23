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Hassas ciltlilerin favorisi Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi'nde 440 TL indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.02.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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Hem kuru hem de ıslak tıraş yapabilmenize olanak tanıyan Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi indirime girdi. Hassas cilde sahip olanların çok beğendiği bu cihaz, rahat bir tıraş deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Daha pürüzsüz bir cilt görünümü için kaçırmamanız gereken tıraş makinesini sizin için inceledik.

Hassas ciltlilerin favorisi Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi'nde 440 TL indirim

Konforlu bir deneyim sunan, hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun, hızlı ve pratik bir tıraş makinesi arıyorsanız olmanız gereken yerdesiniz. İleri teknolojik özellikleriyle öne çıkan Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi, Günün Fırsatları kapsamında 440 TL indirime girdi. Kişisel bakım rutinlerinizin favori ürünü haline gelecek bu tıraş makinesini kaçırmamanızı tavsiye ederiz. İşte detaylar

Philips 3000 Serisi Islak & Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi (S3144/00)

Adsız tasarım - 2024-02-23T142608.586

Öne çıkan özellikleri

  • ComfortCut bıçak sistemi sayesinde cildinizi tahriş etmeden rahat bir tıraş deneyimi sunar.
  • Aquatec teknolojisi hem kuru hem de ıslak tıraş yapabilmenize olanak tanır.
  • Dört yönlü esnek tıraş başlığı, yüz hatlarına uyum sağlar ve daha pürüzsüz bir tıraş imkanı sunar.
  • Kullanımdan önce şarj edilebilir ve kablosuz olarak kullanılabilir.
  • Tıraş başlığı kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir.
  • Pilin ne kadar ömrü kaldığını gösteren bir göstergeye sahiptir.
  • Hızlı bir şekilde şarj edilerek acil durumlarda kullanıma hazır olabilir.
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Bu içerik 23 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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