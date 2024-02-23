Fiyatı 779 TL'ye düştü! Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nda indirim

Dişlerimizi ve diş etlerimizi temiz tutmak, ağız sağlığımızı korumak ve diş sorunlarını önlemek için hayati bir öneme sahip. Hal böyle olunca, kolay ama etkili temizleme imkanı sunan diş fırçalarına yöneliyoruz. Bu nokta da karşımıza şarjlı diş fırçaları çıkıyor. Son yıllarda manuel fırçaların yerini alan şarjlı diş fırçaları dişleri derinlemesine temizlerken aynı zamanda diş etlerini de koruyor. Farklı markalara ait çeşitli modellerde, gelişmiş özelliklere sahip şarjlı diş fırçaları bulunsa da kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alan Oral-B markasına ait fırçalar bir adım öne çıkıyor. Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası da onlardan biri. Kısa süreliğine indirimde olan cihazı incelemek isterseniz detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, Plus 1 Yedek Başlık

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nın yumuşak ve etkili bir temizlik sağlamak için değiştirilebilir fırça başlığı bulunuyor. Farklı temizlik ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli temizlik modları mevcut. Belirli bir süre boyunca dişlerinizi fırçalamanızı sağlayacak bir zamanlayıcıya sahip. Diş etlerini korumak için basınç sensörü bulunuyor, fazla basınç uygulandığında uyarı veriyor. Tam şarjla 7 güne kadar kullanım imkanı sağlayan cihaz, etkili bir diş temizliği sunuyor ve kullanıcıyı diş fırçalama alışkanlıklarını geliştirmeye teşvik ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem kendime hem de oğluma diş doktorumuzun tavsiyesi ile aldım iyi ki almışım şimdi ağzımın içi sanki daha temiz. Şarjı da çok uzun süre gidiyor."

"İlk kez kullanıyorum elektronik diş fırçasını. Daha çabuk ve iyi temizliyor. Fazla kol hareketi gerektirmiyor. Ayrıca dişlerime masaj yapıyor. Şarj göstergesi yok, ancak bunu bilerek aldım. Parasına göre çok güzel bir ürün."

"Beklenildiği gibi kaliteli teşekkürler Amazon."

"Çok hızlı geldi. Ürün kaliteli ve orjinal. Amazon teşekkürler."

"Ürünü satın aldıktan 1 gün sonra arkadaşıma da aldım. Fiyat performans bakımından güzel. Zamanlayıcısı var 30 saniyede bir hızı değişip sizi uyarıyor. Çok sert kullanmadığınız takdirde sorunsuz kullanabilirsiniz. 2 adet yedek başlık ile geliyor."

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