HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 779 TL'ye düştü! Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nda indirim

Fiyatı 779 TL'ye düştü! Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nda indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.02.2024 14:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız sağlığımızı ve dişlerimizi korumanın en etkili yolu şarjlı diş fırçası kullanmaktan geçiyor. Manuel fırçalara göre çok daha etkili bakım sunan şarjlı diş fırçalarını bir kez kullananlar bile övgülerle söz ediyor. Şimdi ağız sağlığınız için yatırım yapmanın tam zamanı! Sadece geçen ay Amazon'da 100 adetten fazla satan Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası indirime girdi, bu fırsatı kaçırmamak için yazımızı okumaya devam edin.

Fiyatı 779 TL'ye düştü! Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nda indirim

Dişlerimizi ve diş etlerimizi temiz tutmak, ağız sağlığımızı korumak ve diş sorunlarını önlemek için hayati bir öneme sahip. Hal böyle olunca, kolay ama etkili temizleme imkanı sunan diş fırçalarına yöneliyoruz. Bu nokta da karşımıza şarjlı diş fırçaları çıkıyor. Son yıllarda manuel fırçaların yerini alan şarjlı diş fırçaları dişleri derinlemesine temizlerken aynı zamanda diş etlerini de koruyor. Farklı markalara ait çeşitli modellerde, gelişmiş özelliklere sahip şarjlı diş fırçaları bulunsa da kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alan Oral-B markasına ait fırçalar bir adım öne çıkıyor. Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası da onlardan biri. Kısa süreliğine indirimde olan cihazı incelemek isterseniz detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası, Plus 1 Yedek Başlık

Adsız tasarım - 2024-02-23T135130.027

Oral-B D150 Şarj Edilebilir Diş Fırçası'nın yumuşak ve etkili bir temizlik sağlamak için değiştirilebilir fırça başlığı bulunuyor. Farklı temizlik ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli temizlik modları mevcut. Belirli bir süre boyunca dişlerinizi fırçalamanızı sağlayacak bir zamanlayıcıya sahip. Diş etlerini korumak için basınç sensörü bulunuyor, fazla basınç uygulandığında uyarı veriyor. Tam şarjla 7 güne kadar kullanım imkanı sağlayan cihaz, etkili bir diş temizliği sunuyor ve kullanıcıyı diş fırçalama alışkanlıklarını geliştirmeye teşvik ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem kendime hem de oğluma diş doktorumuzun tavsiyesi ile aldım iyi ki almışım şimdi ağzımın içi sanki daha temiz. Şarjı da çok uzun süre gidiyor."

  • "İlk kez kullanıyorum elektronik diş fırçasını. Daha çabuk ve iyi temizliyor. Fazla kol hareketi gerektirmiyor. Ayrıca dişlerime masaj yapıyor. Şarj göstergesi yok, ancak bunu bilerek aldım. Parasına göre çok güzel bir ürün."

  • "Beklenildiği gibi kaliteli teşekkürler Amazon."

  • "Çok hızlı geldi. Ürün kaliteli ve orjinal. Amazon teşekkürler."

  • "Ürünü satın aldıktan 1 gün sonra arkadaşıma da aldım. Fiyat performans bakımından güzel. Zamanlayıcısı var 30 saniyede bir hızı değişip sizi uyarıyor. Çok sert kullanmadığınız takdirde sorunsuz kullanabilirsiniz. 2 adet yedek başlık ile geliyor."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
oral b oral b başlık oral b diş fırçası oral b şarjlı diş fırçası oral b yedek başlık
İş birliği İçerikleri
Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Tümünü Gör
"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Spor kombinlerin yıldızı! İşte New Balance'ın en ikonik modelleri

Spor kombinlerin yıldızı! İşte New Balance'ın en ikonik modelleri

Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

"Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Dron saldırısı oluyor, ilk köylerden başlıyorlar! Görürsen iyi geçin' Tarlada çalışan babası önce donakaldı, sonra yere yattı

Tarlada çalışan babaya 'dron' şakası sosyal medyada viral oldu

Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

Ne Rus, ne Suriyeli! Yabancı gelin sayısında zirvenin sahibi ülke değişti

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Başkan adayından görülmemiş vaat! 'Bekar kimse kalmayacak'

Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı! 'Çok ağırıma gitti'

Yanağından makas alan kişiye, av tüfeğiyle mermi yağdırdı!

Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler

Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler

İşçi bulamayınca şehir dışından getirdiler! 21 milyon TL otel parası ödediler

İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.