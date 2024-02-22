YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Hem sağlıklı hem bütçe dostu! Son zamanların en popüler mutfak ürünlerinden Briz Yoğurt Makinesi indirime girdi

    Hem sağlıklı hem bütçe dostu! Son zamanların en popüler mutfak ürünlerinden Briz Yoğurt Makinesi indirime girdi

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    21.02.2024 15:37 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Mutfakların yeni yıldızı yoğurt yapma makineleri desek yanılmış olmayız. Son zamanlarda giderek daha popüler hale gelen yoğurt yapma makineleri, ev kadınları ve çocuklu anneler tarafından sıkça tercih ediliyor. Sağlıklı, temiz içerikli ve ekonomik bir şekilde yoğurt tüketmenize yardımcı olan bu cihazlar içinde indirimli fiyatıyla öne çıkan riz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi'ni sizin için inceledik.

    Hem sağlıklı hem bütçe dostu! Son zamanların en popüler mutfak ürünlerinden Briz Yoğurt Makinesi indirime girdi

    Evde pratik bir şekilde yoğurt yapmanıza olanak tanıyan yoğurt yapma makineleri, marketten satın alınan hazır yoğurtlara göre hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik. Sağlıklı beslenmek ve bütçesini korumak isteyenler bu nedenle son yıllarda yoğurt yapma makinelerine rağbet göstermeye başladı. Piyasada pek çok ürün bulunmasına rağmen kolay kullanımı ve hijyenik olmasıyla dikkat çeken Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi, Günün Fırsatları kapsamında indirimde. Biz de sizin için ürünü inceledik, işte detaylar!

    Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi

    Adsız tasarım - 2024-02-21T151919.287

    Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi, 25 Watt çalışma gücüne sahip. BPA içermeyen ürün, sağlıklı yoğurtlar elde etmenizi sağlıyor. Dijital olarak kontrol edilebilen cihaz, otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor.
    180 ml kapasiteli 8 adet cam kavanozuyla 1 kilogram yoğurt elde etmenizi sağlayan cihaz, işlem tamamlandığında sesli uyarı veriyor. Otomatik sıcaklık kontrolü ve laktobakteri aktivasyonu için eşit sıcaklık dağılımı sunan ürünün gövdesi de paslanmaz çelikten oluşuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir cam kavanozları, dijital kontrol paneli, 4 farklı zaman ayarı, 2 farklı sıcaklık seçeneği, sade veya meyveli yoğurt yapabilme özelliği, şeffaf kapak sayesinde mayalanma durumu gözlenebilmesi gibi bir dizi özelliği de beraberinde sunan ürün kompakt tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor.

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Çok pratik. Standart ayarıyla, yani 8 saat 42 dereceyle sonuç mükemmel."

    • "42 derecede 7 saatte belirtilen tarife göre taş gibi ve lezzetli yoğurdunuz hazır."

    • "Isıyı parmakla vs. kendimiz ayarlamadan yoğurt yapmak çok güzel. 42 derece 8 saat ayarladım ama daha erken aldım yoğurtları, hatta 3 saatte hazır olmuştu. Güzel bir ürün."

    • "Öncelikle Briz kalitesine güvenerek aldım. Daha önce de süt köpürtücüsünü almıştım, malzeme çok kaliteli ve yoğurt makinesinde de yanılmadığımı kullanınca anladım. Şiddetle tavsiye ediyorum, çok güzel. Daha 2 saat olmadan yoğurt taş gibi tuttu. Öyle sulandırma falan gibi de hiçbir şey yok. Burada asla insanları yanıltmak istemem, tavsiye ediyorum güle güle kullansınlar. Çok çok memnunum, teşekkür ederim."

    • "Yoğurt yapmak gözümde büyüyordu. İşimi çok kolaylaştırdı. Çok güzel taş gibi yoğurt oluyor, Briz sayesinde."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 22 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

     Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

     Günün fırsat ürünü! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

    Günün fırsat ürünü! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

     Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

     Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

    Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

     Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

    Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

     Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

    Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

     Soğuktan, yağmurdan korunmanızı sağlayacak Columbia softshell ceketin fiyatı düştü

    Soğuktan, yağmurdan korunmanızı sağlayacak Columbia softshell ceketin fiyatı düştü

     Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    yoğurt mayalama tarifi yoğurt makinesi yoğurt mayalama Yoğurt mayalamanın püf noktaları tarif
    İş birliği İçerikleri
    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Tümünü Gör
    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Spor kombinlerin yıldızı! İşte New Balance'ın en ikonik modelleri

    Spor kombinlerin yıldızı! İşte New Balance'ın en ikonik modelleri

    Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

    Yaşam kalitenizi ve konforunuzu artıracak ürünleri sizin için seçtik

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Versace Eros: Karizmatikliğini arşa çıkarmak isteyen beylerin kokusu!

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

    Tümünü Gör
    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

    Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

    Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

    Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

    Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

    Evdeki yeni gözdeniz olacak robot süpürgede avantajlı fiyat fırsatı

    Çok satanlar listesinin yıldızları burada! Sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinin yıldızları burada! Sizin için seçtik

    Kaliteli markaların birbirinden şık polar modellerini sizin için seçtik

    Kaliteli markaların birbirinden şık polar modellerini sizin için seçtik

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Sennheiser kulaklıkta fırsat! Yüksek ses performansı, hızlı şarj özelliği...

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Çukurca tahini tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Çukurca tahini tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Tazeliğini göstermek için hamsileri çiğ çiğ yedi! 'Fındık tadı gibi'

    Tazeliğini göstermek için hamsileri çiğ çiğ yedi!

    Siirt’in pekmez tatlısı: Gebole! Geleneksel olarak 14 Şubat'ta evlerde yapılıyor

    Siirt’in pekmez tatlısı: Gebole!

    Türk kahvesi, filtre kahve ve dahası... Kahve çeşitlerinde %50'ye varan indirim başladı

    Nescafe, Jacobs... Kahve çeşitlerinde %50 indirim

    Ülkemizin dört bir köşesinde ağzımızı tatlandıran yöresel tatlılar

    Ülkemizin dört bir köşesinde ağzımızı tatlandıran yöresel tatlılar

    Mutfakta bir yardımcıya ihtiyaç duyulan 10 an

    Mutfakta bir yardımcıya ihtiyaç duyulan 10 an

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.