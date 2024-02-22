Hem sağlıklı hem bütçe dostu! Son zamanların en popüler mutfak ürünlerinden Briz Yoğurt Makinesi indirime girdi

Evde pratik bir şekilde yoğurt yapmanıza olanak tanıyan yoğurt yapma makineleri, marketten satın alınan hazır yoğurtlara göre hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik. Sağlıklı beslenmek ve bütçesini korumak isteyenler bu nedenle son yıllarda yoğurt yapma makinelerine rağbet göstermeye başladı. Piyasada pek çok ürün bulunmasına rağmen kolay kullanımı ve hijyenik olmasıyla dikkat çeken Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi, Günün Fırsatları kapsamında indirimde. Biz de sizin için ürünü inceledik, işte detaylar!

Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi

Briz BR420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi, 25 Watt çalışma gücüne sahip. BPA içermeyen ürün, sağlıklı yoğurtlar elde etmenizi sağlıyor. Dijital olarak kontrol edilebilen cihaz, otomatik kapanma özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor.

180 ml kapasiteli 8 adet cam kavanozuyla 1 kilogram yoğurt elde etmenizi sağlayan cihaz, işlem tamamlandığında sesli uyarı veriyor. Otomatik sıcaklık kontrolü ve laktobakteri aktivasyonu için eşit sıcaklık dağılımı sunan ürünün gövdesi de paslanmaz çelikten oluşuyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir cam kavanozları, dijital kontrol paneli, 4 farklı zaman ayarı, 2 farklı sıcaklık seçeneği, sade veya meyveli yoğurt yapabilme özelliği, şeffaf kapak sayesinde mayalanma durumu gözlenebilmesi gibi bir dizi özelliği de beraberinde sunan ürün kompakt tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde kullanıcılarından tam not alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok pratik. Standart ayarıyla, yani 8 saat 42 dereceyle sonuç mükemmel."

"42 derecede 7 saatte belirtilen tarife göre taş gibi ve lezzetli yoğurdunuz hazır."

"Isıyı parmakla vs. kendimiz ayarlamadan yoğurt yapmak çok güzel. 42 derece 8 saat ayarladım ama daha erken aldım yoğurtları, hatta 3 saatte hazır olmuştu. Güzel bir ürün."

"Öncelikle Briz kalitesine güvenerek aldım. Daha önce de süt köpürtücüsünü almıştım, malzeme çok kaliteli ve yoğurt makinesinde de yanılmadığımı kullanınca anladım. Şiddetle tavsiye ediyorum, çok güzel. Daha 2 saat olmadan yoğurt taş gibi tuttu. Öyle sulandırma falan gibi de hiçbir şey yok. Burada asla insanları yanıltmak istemem, tavsiye ediyorum güle güle kullansınlar. Çok çok memnunum, teşekkür ederim."

"Yoğurt yapmak gözümde büyüyordu. İşimi çok kolaylaştırdı. Çok güzel taş gibi yoğurt oluyor, Briz sayesinde."

Bu içerik 22 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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