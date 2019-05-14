Berdan Mardini köyüne fabrika kuruyor!

Mardini tarafından Artuklu ilçesi Yaylabaşı Mahallesi'nde yapımı başlatılan gül yağı ve gül suyu fabrikası, tamamlanma aşamasına geldi. 50 kişinin istihdam edileceği fabrikayı 2 ay sonra hizmete açacak olan Mardini, mahallede bin 500 dönüm alanda gül ve lavanta da yetiştirecek.

YATIRIM TUTARI 12 MİLYON LİRA

Fabrika hakkında bilgi veren Mardini, memleketini de içinde barındıran Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğunu söyledi.

Gülün 5 bin yıl önce bu bölgede yetiştirildiğini, ardından Avrupa'ya götürüldüğünü dile getiren Mardini, gül yetiştiriciliğini şehirde yeniden canlandırmak amacıyla proje geliştirdiğini kaydetti.

Mahallede, 12 milyon lira maliyetli fabrikayı kurmanın yanı sıra gül ve lavanta yetiştirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Mardini, "Gül ana vatanına dönüyor. Bin 500 dönüm gül ve lavanta ekimiyle sezonluk binlerce işçiye istihdam sağlayacak yatırım yapıyoruz." dedi.

Gülden çok sayıda ürün elde edilebileceğini anlatan Mardini, şöyle konuştu: