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  4. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekolteyi abartınca paylaşımını sansürledi!

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekolteyi abartınca paylaşımını sansürledi!

01.03.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, uzun bir süre magazin gündeminde yer edinmişti. Özel hayatıyla sık sık gündem olan Yelliler, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu. Yelliler, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Spor yaptığı anları yayınlayan Yelliler, göğüs dekoltesini sansürleyerek dikkat çekti.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekolteyi abartınca paylaşımını sansürledi!

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, yasak aşk skandalı ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Fatoş Yelliler, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulmuştu.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fatoş Yelliler, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Son olarak Sevgililer Günü'nde kırmızı saten elbisesi ile sosyal medyayı sallayan Fatoş Yelliler bu defa spor paylaşımı ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştıBerdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı

Spor yaparken çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaşan Yelliler'in göğüs dekoltesini sansürlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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