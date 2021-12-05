Berdan Mardini'nin yeni tarzı beğenilmedi! "Abi dekolte neyin nesi ya!"

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini yeni aşka yelken açmıştı. modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans veren Yelliler aşk pozlarıyla gündem olunca gözler Mardini'ye çevrildi.

Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu.

Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu. İşte ünlü türkücüye gelen yorumlardan bazıları:

Abi dekolte neyin nesi ya, hiç olmamış.

Cinsiyet mi değiştirmiş?

Özcan Deniz sandım

Şimdi biraz özenti ve nispet gibi duruyor üzgünüm.

Hemen silin hemşerim

Sizce olmuş mu? Hiç olmamış! Çok yakışmış! Özcan Deniz'e benzemiş



