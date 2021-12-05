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  4. Berdan Mardini'nin yeni tarzı beğenilmedi! "Abi dekolte neyin nesi ya!"

Berdan Mardini'nin yeni tarzı beğenilmedi! "Abi dekolte neyin nesi ya!"

05.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Fatoş Yelliler ise gündeme gelen Berdan Mardini "Yeni fotolar" dedi ve pozlarını paylaştı. Mardini'nin içine bir şey giymeden tercih ettiği ceketine "Hiç yakışmamış" yorumları yağdı.

Berdan Mardini'nin yeni tarzı beğenilmedi! "Abi dekolte neyin nesi ya!"

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini yeni aşka yelken açmıştı. modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans veren Yelliler aşk pozlarıyla gündem olunca gözler Mardini'ye çevrildi.

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Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.

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GÖRENLER ŞOKE OLDU

Mardini'yi bu halde gören takipçileri şoke oldu.

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Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu. İşte ünlü türkücüye gelen yorumlardan bazıları:

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  • Abi dekolte neyin nesi ya, hiç olmamış.
  • Cinsiyet mi değiştirmiş?
  • Özcan Deniz sandım
  • Şimdi biraz özenti ve nispet gibi duruyor üzgünüm.
  • Hemen silin hemşerim

Sizce olmuş mu?

Sizce olmuş mu?
Hiç olmamış!
Çok yakışmış!
Özcan Deniz'e benzemiş


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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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