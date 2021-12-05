Yasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler ile aşkını ilan etti. Ünlü modacı söylentiler çıkmadan önce, “Konuşursam insan içine çıkamazlar” diyerek, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

AŞK TATİLİNE ÇIKTILAR

İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.

