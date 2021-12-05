MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştı

05.12.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatoş Yelliler’in, Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde yasak aşk yaşadığı iş insanı Gökhan Göz, Instagram hesabından Yelliler ile birlikte çıktıkları tatilden fotoğraflar paylaştı. O dönemde modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olan Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler, yasak aşk iddiaları ortaya çıktığında söylentileri yalanlamıştı.

Yasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile birlikte olduğu dönemde adı sıkça duyulan iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler ile aşkını ilan etti. Ünlü modacı söylentiler çıkmadan önce, “Konuşursam insan içine çıkamazlar” diyerek, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlikteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

dfgdg

AŞK TATİLİNE ÇIKTILAR

İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

tryryr

Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe olduKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Fulya Öztürk’ten kötü haber!Fulya Öztürk’ten kötü haber!
Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

2 milyon değerinde! Sahibini buldu ama, teşekkür bile edilmedi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi

Erdoğan'ın mitinginde bombalı saldırı son anda önlendi

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! MHP'ye geçtiler

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! MHP'ye geçtiler

"Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklama

"Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklama

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.