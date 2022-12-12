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Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacıları arasında! Berdan Mardini, kimdir, kaç yaşında, nereli? Tayt sevdası çok konuşulmuştu

12.12.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu. Son zamanlarda tayt sevdası ile gündemden düşmeyen Berdan Mardini Survivor 2023'ün resmi olarak açıklanan ilk ismi oldu. Peki, Berdan Mardini, kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler....

Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacıları arasında! Berdan Mardini, kimdir, kaç yaşında, nereli? Tayt sevdası çok konuşulmuştu

Acun Ilıcalı uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2023 hakkında yeni bir gelişme paylaştı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu duyurdu. Son zamanlarda tayt imajı ile çok konuşulan Berdan Mardini hakkında da araştırmalar hız kazandı. Peki, Berdan Mardini, kimdir, kaç yaşında, nereli?

BERDAN MARDİNİ SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI ARASINDA!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım;

acun

BERDAN MARDİNİ, KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

Berdan Mardini1

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

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