Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum' dedi alay konusu oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Askere gider gibi...'

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ünlü türkücü Berdan Mardini 2023 Survivor kadrosunda yerini aldı. Acun Ilıcalı bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını dile getirip yılbaşı gecesi tüm kadroyu açıklamıştı. Bu sene kadroda yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise türkücü Berdan Mardini oldu. Berdan Mardin'i 'Survivor'a gidiyorum' diye paylaştı yer yerinden oynadı...

Spor yaparken tayt giymesi ile gündeme gelen Berdan Mardin bu kez de 'Survivor'a gidiyorum' paylaşımı ile çok konuşuldu.

İşte ünlü türkücü Berdan Mardini'nin "Survivor'a gidiyorum dönünce görüşürüz" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraflar...

Berdan Mardin'inin bu fotoğraflarına; ''İlk fotoğrafda askere gider gibi. Hayırlı tezkereler diyesim geldi'', ''Abi sen Survivor'a gittiğine emin misin?'', ''Abi parkurlarada bayramlık kıyafetle mi çıkacaksın?'' şeklinde yorumlar yapıldı.



