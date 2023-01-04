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  4. Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum' dedi alay konusu oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Askere gider gibi...'

Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum' dedi alay konusu oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Askere gider gibi...'

04.01.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tarzı ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berdan Mardin'i şimdi de Survivor 2023 yolcusu. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından 'Survivor a gidiyorum. Dönünce görüşürüz inşallah. Hazırlıklar tamamlandı.' diye bir gönderi paylaştı. Sosyal medyada alay konusu oldu....

Berdan Mardini 'Survivor'a gidiyorum' dedi alay konusu oldu! Sosyal medyada yorum yağdı! 'Askere gider gibi...'

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ünlü türkücü Berdan Mardini 2023 Survivor kadrosunda yerini aldı. Acun Ilıcalı bu seneki Survivor'ın çok farklı olacağını dile getirip yılbaşı gecesi tüm kadroyu açıklamıştı. Bu sene kadroda yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise türkücü Berdan Mardini oldu. Berdan Mardin'i 'Survivor'a gidiyorum' diye paylaştı yer yerinden oynadı...

Spor yaparken tayt giymesi ile gündeme gelen Berdan Mardin bu kez de 'Survivor'a gidiyorum' paylaşımı ile çok konuşuldu.

İşte ünlü türkücü Berdan Mardini'nin "Survivor'a gidiyorum dönünce görüşürüz" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraflar...

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Berdan Mardin'inin bu fotoğraflarına; ''İlk fotoğrafda askere gider gibi. Hayırlı tezkereler diyesim geldi'', ''Abi sen Survivor'a gittiğine emin misin?'', ''Abi parkurlarada bayramlık kıyafetle mi çıkacaksın?'' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Berdan Mardini

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Berdan Mardini sosyal medya Acun Ilıcalı gecesi

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