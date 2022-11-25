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  4. Berdan Mardini'ye canlı yayında eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili soru gelince sinirlendi

Berdan Mardini'ye canlı yayında eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili soru gelince sinirlendi

25.11.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Berdan Mardini katıldığı canlı yayında bazı operasyonlar geçirip değiştiğini kabul etti. Mardini'ye canlı yayında yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler'in değişimi sorulunca ünlü türkücü sinirlendi.

Berdan Mardini'ye canlı yayında eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili soru gelince sinirlendi

Türkücü Berdan Mardini 2. Sayfa canlı yayınına katılarak değişimine sebep olan şeyleri açıkladı. Mardini "Göz kapaklarımı aldırdım, zayıfladım, burnumu ve dişimi yaptırdım. Değişimimin sebebi bu" dedi.

Berdan Mardini'ye açıklamasından sonra aldatıldığı için ayrıldığı eski eşi Fatoş Yelliler soruldu. Gelen soruda "Fatoş Yelliler'i neden yadırgıyorsunuz? O da değişebilir fikir olarak da tip olarak da... Neden çocuklarınızı ona göstermiyorsunuz?" dendi.

Ekran Alıntısı

Türkücü bu soruya önce güldü sonra da "İnsanlar değişimi yanlış anlamış, beni öbür konular ilgilendiriyor, 2 sene geçti. Birinin birini aldatmasını insanlar değişim olarak görüyorsa Allah belalarını versin. Ne diyim" diyerek sinirlendi.

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Berdan Mardini Fatoş Yelliler

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