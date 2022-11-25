Berdan Mardini'ye canlı yayında eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili soru gelince sinirlendi

Türkücü Berdan Mardini 2. Sayfa canlı yayınına katılarak değişimine sebep olan şeyleri açıkladı. Mardini "Göz kapaklarımı aldırdım, zayıfladım, burnumu ve dişimi yaptırdım. Değişimimin sebebi bu" dedi.

Berdan Mardini'ye açıklamasından sonra aldatıldığı için ayrıldığı eski eşi Fatoş Yelliler soruldu. Gelen soruda "Fatoş Yelliler'i neden yadırgıyorsunuz? O da değişebilir fikir olarak da tip olarak da... Neden çocuklarınızı ona göstermiyorsunuz?" dendi.

Türkücü bu soruya önce güldü sonra da "İnsanlar değişimi yanlış anlamış, beni öbür konular ilgilendiriyor, 2 sene geçti. Birinin birini aldatmasını insanlar değişim olarak görüyorsa Allah belalarını versin. Ne diyim" diyerek sinirlendi.



