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'Berdel' cinayeti sanıklarına müebbet

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YAŞAM  | 30.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce Ali Çelik'in "berdel" teklifini kabul etmediği için öldürülmesine ilişkin davada, aynı aileden 4 sanığa müebbet, 18 yaşından küçük sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi.

'Berdel' cinayeti sanıklarına müebbet
  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni M.C. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, ölen Ali Çelik'in oğlu M.Ç. ile Ali Coşkun'un kızı M.C'nin gönül ilişkisi nedeniyle birlikte kaçmaları üzerine, Ali Coşkun'un, kaçan kızına karşılık Ali Çelik'ten kızını istediğini ancak Ali Çelik'in bu durumu kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandığını hatırlattı.

Sanık Ali Coşkun'un talimatı ve kararı sonucu, sanıklardan olay anında 18 yaşından küçük olan M.C'nin olaydan iki hafta önce Ali Çelik'i izlemeye aldığı ve ardından diğer sanıklarla birlikte Ali Çelik'i öldürdüklerini belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"KİMİN SIKTIĞINI GÖRMEDİM"

Sanık Ali Coşkun, kendisinin ve çocuklarının mağdur olduğunu belirterek, "Kimin sıktığını görmedim, görsem söylerim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, uzun süredir tutuklu oldukları gerekçesiyle tahliyelerini talep etti.

4 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet ve kardeşi Seyfettin Coşkun'a "tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıkların duruşmadaki iyi halleri nedeniyle indirim uygulayarak, müebbet hapis cezası veren heyet, sanıkları "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık M.C'ye aynı suçlardan, olay günü 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak, 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası veren heyet, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

Ali Çelik, 5 Temmuz 2017'de merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'ndeki semt pazarında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep berdel cinayet

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