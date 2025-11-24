Mynet Trend

Bereketiyle bilinirdi, kurudu: 'Buranın en yaşlısıyım, böylesini görmedim'

6 Şubat depreminde felaketi yaşayan Hatay bu kez de susuzlukla gündem oldu. Birçok ilçeyi besleyen barajda gelinen seviye bölge halkını tedirgin etti. Kent 65 yılın en kurak yılını geçirdi. Bölgede yaşayan Arif Kaya, "Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim." dedi.

İçme suyu alarmı devam ediyor. Bursa, İzmir, İstanbul derken bir ilimiz daha zor günler geçiriyor. Hatay'da yağışsız ve kurak geçen kış aylarıyla birlikte kentin içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 6 seviyesine geriledi. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte metrelerce çekilmenin yaşandığı barajdaki son durum havadan görüntülendi.

BEREKETİYLE BİLİNİRDİ, KURUDU

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

KURUMASINA RAMAK KALDI

Geçtiğimiz yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında barajda su seviyesi yüzde 18 iken Kasım ayı sonu itibariyle barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajdaki su seviyesine, Kasım ayında yağan yağışlar ilaç olamadı. Kuraklık nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş olan Karaçay Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

"BEN BURANIN EN YAŞLISIYIM! BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'

Karaçay Barajı'nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya, "Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı.

Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü. Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
