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Beren Saat için sete hem özel aşçı hem de gölgelikçi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Atiye dizisiyle ekranda olan Beren Saat için Netflix kesenin ağzını açtı. Saat için sette hem özel aşçı, hem de özel gölgelikçi hazır bulunuyor!

Beren Saat için sete hem özel aşçı hem de gölgelikçi geldi

Beren Saat'in başrolünü oynadığı Atiye dizisinin Mardin'de devam eden çekimlerinde uzun süre unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı. Şengül Boybaş'ın romanından uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezonun çekimleri geçtiğimiz günlerde Mardin'de başlamıştı. Bu günlerde Dara Antik kentinde devam eden çekimlerde Beren Saat'in içinde yer aldığı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; çekimlerin yapıldığı antik kentten bir set çalışanı taşıdığı dev bir branda şemsiye ile Beren Saat'i güneşten koruduğu görüldü. Antik kent içinde yanında dev bir şemsiye taşıyan set işçisi ile kameralara yansıyan Beren Saat'i bu şekilde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Koronavirüs salgınından dolayı tedbiri elden bırakmayan oyuncu Beren Saat, virüsten korunmak için çok dikkat çeken bir önlem aldığı iddia edildi. Yapım şirketi, ünlü oyuncunun yemekleri için özel olarak İstanbul'dan aşçı getirttiği öğrenildi. Beren Saat, film ekibiyle birlikte yemek yerine kendi için özel olarak pişirilen öğünlerle çekimlerini sürdürüyor.

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