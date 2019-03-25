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Beren Saat'in başrolünde olduğu Atiye'nin çekimleri başladı! İşte kadro

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Başrolünde Beren Saat’in oldugu Atiye’nin kadrosuna başarılı oyuncular Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de katıldı! Beren Saat de çekimlerin başladığını Instagram hesabından duyurdu.

Beren Saat'in başrolünde olduğu Atiye'nin çekimleri başladı! İşte kadro

Netflix’in merakla beklenen, başrolünde Beren Saat’in olduğu ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin çekimleri başladı!

Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

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Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek olan dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

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ATİYE HANGİ KİTAPTAN ESİNLENDİ?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT’A YOLCULUK

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

“Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’dan sonra ikinci Türk dizimizin de çok sevileceğine inanıyoruz” diyen Netflix Uluslararası Yapımlar Genel Müdür Yardımcısı Kelly Luegenbiehl sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beren Saat’in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye’den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul’da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz.”

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