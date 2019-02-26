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Beren Saat’li Netflix projesinden yeni gelişmeler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.02.2019 08:21 | Son Güncelleme

Başrolünü Beren Saat’in üstleneceği Netflix’in ikinci Türkiye özel projesi Göbeklitepe hakkında yeni detaylar geldi.

Beren Saat’li Netflix projesinden yeni gelişmeler

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği fantastik yapım Hakan: Muhafız ile Türkiye’deki kullanıcılarına özel projeler üreteceğini resmen ilan eden Netflix, gelen geri dönüşlerden o kadar memnun ki vakit kaybetmeden dizinin devam sezonlarına onay verdi. Hızını alamayan Netflix, ayrıca Türkiye yapımı projelerine yenilerini eklemeye başladı. İlk bilgilerini geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni projesinde Neyflix, Beren Saat’le anlaştığını duyurmuştu. Online dizi ve film platformu bu duyuruyu Beren Saat’e özel hazırladığı bir videoyla paylaşmıştı.

Türkiye’de heyecan yaratan video sonrası bir süredir projeden ses seda gelmiyordu. Gelen son bilgilere göre; dizi Şengül Boybaş imzalı Dünyanın Uyanışı adlı bir romandan uyarlanacak. Senaryo ise Nuran Evren Şit ve ekibinin kaleminden çıkacak. Ünlü oyuncu Beren Saat ise Atiye adlı bir karakteri canlandıracak. Fantastik türde olacak bu dizide Atiye özel güçleri olan bir kadın olarak geçiyor. Beren Saat diziyle ilgili yaptığı ilk Instagram paylaşımında ‘ilk gün’ notuyla senaryoya göz atıyor. Dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni toplayan paylaşıma aynı zamanda yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Ilk Gun/First Day???????? ???? ????: @cankir

BErEn Saat (@berenn_saat)'in paylaştığı bir gönderi ()

Henüz yayın tarihi belli olmayan dizinin çekimlerine Mart ayı sonlarına doğru Göbeklitepe’de başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat göbeklitepe Netflix

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