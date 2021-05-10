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Beren Saat ölen ilk aşkını unutmadı! Yine paylaştı

10.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Beren Saat, 2004 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı. Güray'ı her yıl doğum gününde hatırlatan Saat, hayatını kaybeden sevgilini "Benim kahramanım" notuyla andı. Bu paylaşımdan sonra Kenan Doğulu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Beren Saat ölen ilk aşkını unutmadı! Yine paylaştı

Beren Saat trafik kazasında hayatını kaybeden eski sevgilisi Efe’yi yaş gününde andı. Saat, 2004 yılında vefat eden ilk aşkı Efe Güray’ın her sene doğum gününde paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Bu alışkanlığı bozmayan güzel oyuncu, 2021 senesinde de Güray’ın doğum gününü kutladı ve paylaşımına, "İyi ki doğdun benim kahramanım” notunu düştü.

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PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Saat'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken takipçileri de ikiye bölündü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun bu paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumlarken; bazıları da vefat eden birini anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti.

Beren Saat'in çocukluk arkadaşı ve ilk aşkı olan Efe Güray, Saat'in ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmamış ve desteklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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