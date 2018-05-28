MAGAZİN

Beren Saat sessizliğini bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 09:48 | Son Güncelleme

Beren Saat, “Aşk-ı Memnu”daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol alacağı dizi projesini ondan daha az ücret önerildiği için reddettiği iddiasına yanıt verdi

Beren Saat sessizliğini bozdu

Bir süredir beraber görülmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti ortaya çıktı. İkili hayranlarının yüreklerine adeta su serpti. Aralarının bozuk olduğu iddia edilen Kenan Doğulu ve Beren Saat önceki akşam Sanem-Ralf Tezman çiftinin verdiği partiye katıldı.

BEREN SAAT PROJELER HAKKINDA KONUŞTU

Beren Saat, “Aşk-ı Memnu”daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte rol alacağı dizi projesini ondan daha az ücret önerildiği için reddettiği iddiasına da kısaca bir yanıt verdi.

Beren Saat, çıkışta konuyla ilgili soruları “Arkadaşlar yok öyle bir şey” diye yanıtladı.

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Sanem ve Ralf Tezman, yaklaşan doğum günlerini birlikte kutladı. Önceki akşam Rumelihisarı’ndaki Köprüaltı Meyhanesi’nde düzenlenen partiye Beren Saat-Kenan Doğulu, Selin-Abdullah Burnaz, Melisa-Mehmet Mutlu, Timur Kunt ve Saba Tümer gibi ünlü isimler de katıldı. Sanem ve Ralf Tezman’ın iki ayrı pasta kestiği gecede Timur Kunt DJ’lik yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat kenan doğulu

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