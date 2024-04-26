İhanet iddiaları gündemdeydi! Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'na eski sevgilisi Afra Saraçoğlu sorulunca bir anda gerildi! Olay sözler

Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Darmaduman ve Kızıl Goncalar gibi birçok başarılı projede rol alan Mert Yazıcıoğlu başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nişantaşı'ndaki Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen Mimar Sinan Ödül Töreni'ne katılan ünlüler arasında yer alan Mert Yazıcıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İHANET SORUSUNA GERİLDİ

Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile yaklaşık dört yıl süren birlikteliğini sonlandırıp, sonrasında gönlünü eksi sevgilisinin arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmış fakat ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Ünlü oyuncu, Saraçoğlu'na ihanet ettiği yönündeki iddiaların sorulması karşısında gerildi.

"AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

Mert Yazıcıoğlu; "Çok vakit geçti ilişki üzerinden. Artık herkes kendi hayatında. Üstünden iki sene geçmiş. Dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşmaya gerek yok" dedi.

Afra Saraçoğlu da Mert Yazıcıoğlu ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği hâlâ sürüyor.