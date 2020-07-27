Beren Saat'ten Atiye paylaşımı! Challenge Accepted akımına destek verdiler

Geçtiğimiz gün Netflix dizisi Atiye'nin yeni sezon çekimlerinin başladığını duyuran Beren Saat, dizinin setinden yeni bir kare paylaştı.

Beren Saat, kadına şiddete karşı başlatılan kampanyaya destek verdi ve setten bu kareyi paylaştı.

Beren Saat'in bu paylaşımı 150 binden fazla beğeni aldı.

BEREN SAAT SETTEN PAYLAŞMIŞTI

Atiye (The Gift) 3. sezonu için geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Beren Saat sosyal medya hesabından Atiye setinden kareler paylaşarak şu notu düşmüştü:



“Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye.

Atiye’nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun.”



